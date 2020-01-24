Традиции китайского Нового года: как встречать Белую Крысу и что дарить?

Удивительная хозяйка наступающего Нового года, празднование которого по китайскому календарю в 2020 году выпадает на 25 января, предвещает большие перемены.
Крысу, конечно, трудно описать как сдержанное и тихое животное, ведь она скорее относится к взбалмошной и непоседливой части покровителей китайского гороскопа. Но если ее не злить, то и она подарит много счастливых моментов. Если встретить Новый год по всем канонам, то нет сомнений, что его хозяйка встретит вас радушно.
Как правильно встретить китайский Новый год
По природе своей крысы отличаются особым интеллектом и активностью. Они живут в движении, а спокойствие и лень для них чужды и скучны.
Лучший вариант встречи этого года — отправиться в путешествие или короткую поездку в новое место. Главное, не сидеть на месте и стараться открывать для себя что-то новое, неизведанное и интересное, тем самым веселя покровительницу года и не давая ей заскучать. Если не получится съездить в путешествие, то можно собраться большой шумной компанией где-нибудь за городом и отлично провести время. Тем, кто любит находиться в тихом семейном кругу, не нужно себя принуждать встречать год в некомфортно большой компании, но все же следует провести это время весело и хорошенько отдохнуть, ведь хозяйка 2020 года просто обожает общение и смену обстановки.
Поход в кафе, ресторан или даже бар — тоже неплохой способ умаслить Белую Крысу и дать ей понять, что вы, как и она, не очень-то любите скуку и рады провести вечерок на людях в приятной атмосфере.
Самый лучший подарок в год Крысы это, конечно, ее металлический символ. Это может быть брелок в виде крыски, небольшой талисман, медальон или статуэтка — опять же, с символикой покровительницы года.
Чтобы деньги водились круглый год, можно вручить отличный, а главное практичный подарок — денежную мышку. Это небольшая фигурка, которая кладется в кошелек для привлечения денег и улучшения финансового положения.
При выборе подарка обязательно учитывайте, что предпочитает и чем увлекается одариваемый человек. Крыска любит радовать людей, а главное, угождать им, поэтому очень важно, чтобы подарок понравился тому, для кого вы его выбираете.
Приметы и поверья на китайский Новый год
Ночью с 24 на 25 число и с 25 на 26 января можно и даже нужно зажечь где-нибудь свет. Согласно древним поверьям, это отпугнет от вашего дома нечистую силу и сохранит удачу рядом с вами и всеми вашими родственниками, живущими под одной крышей.
Согласно приметам, если какой-нибудь незнакомый человек сделал вам добро в этот день, то оно действительно исходит от чистого сердца.
У китайцев есть приметы и относительно погоды. Говорят, что если на праздник фонарей выпадает плохая и ненастная погода, это значит лишь одно: животное-покровитель хочет, чтобы люди в новом году чаще проводили время вместе под одной крышей. Если погода 25 января будет хорошей, это будет означать, что в начавшемся году Металлической Крысы нужно все силы бросать на работу, не бояться рисковать и отправляться в командировки, менять обстановку.