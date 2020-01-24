Традиции китайского Нового года: как встречать Белую Крысу и что дарить?

Приметы и поверья на китайский Новый год

Ночью с 24 на 25 число и с 25 на 26 января можно и даже нужно зажечь где-нибудь свет. Согласно древним поверьям, это отпугнет от вашего дома нечистую силу и сохранит удачу рядом с вами и всеми вашими родственниками, живущими под одной крышей.

Согласно приметам, если какой-нибудь незнакомый человек сделал вам добро в этот день, то оно действительно исходит от чистого сердца.

У китайцев есть приметы и относительно погоды. Говорят, что если на праздник фонарей выпадает плохая и ненастная погода, это значит лишь одно: животное-покровитель хочет, чтобы люди в новом году чаще проводили время вместе под одной крышей. Если погода 25 января будет хорошей, это будет означать, что в начавшемся году Металлической Крысы нужно все силы бросать на работу, не бояться рисковать и отправляться в командировки, менять обстановку.