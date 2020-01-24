Сражение кота и лисы за колбасу набирает миллионы просмотров в Сети
В социальных сетях набирает популярность видео, снятое на Ямале.
На видео лиса пытается стащить у домашнего кота кусок колбасы, который лежит на снегу, но тот не подпускает плутовку, рассказывает Topnews.
Лиса несколько раз пыталась обойти домашнего питомца, но тот самоотверженно защищал свою добычу. И все же в результате недолгого, но эмоционального боя лакомство досталось лисе.
В комментариях пользователи смеются над животными, сравнивая их с бойцами Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором