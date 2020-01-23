Чт, 23.01.2020
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Аж дух захватывает! Эстонка испытала на себе самый страшный водный аттракцион мира

ФОТО: Эрна Хуско, Instagram

Ты оказываешься один в закрытой водной трубе и ждешь самого страшного момента, когда под ногами откроется крышка и ты полетишь на большой скорости вниз. Это развлечение мало где в мире есть, но оно точно не для слабонервных! Эстонка Эрна Хуско (22) отважилась и рискнула! 

«А ты бы сделал это? Я вновь вышла из зоны комфорта и теперь понимаю, что я осталась жива», - написала красотка в Instagram. 

Портал Elu24 выяснил, что девушка сейчас наслаждается отдыхом в ОАЭ, этот страшный водный аттракцион она нашла в дубайском водном парке Aquaventure. «Я раньше всегда боялась аквапарков и всех этих труб. Дело даже не в том, насколько труба длинная, дело в том, что ты делаешь что-то впервые», - говорит девушка. 

Дубайский аквапарк Aquaventure

ФОТО: Shutterstock

Скорость в этой трубе приличная - до 60 километров в час, а высота горки - 116 метров. 

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