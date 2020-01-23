Аж дух захватывает! Эстонка испытала на себе самый страшный водный аттракцион мира

Ты оказываешься один в закрытой водной трубе и ждешь самого страшного момента, когда под ногами откроется крышка и ты полетишь на большой скорости вниз. Это развлечение мало где в мире есть, но оно точно не для слабонервных! Эстонка Эрна Хуско (22) отважилась и рискнула!
«А ты бы сделал это? Я вновь вышла из зоны комфорта и теперь понимаю, что я осталась жива», - написала красотка в Instagram.
Портал Elu24 выяснил, что девушка сейчас наслаждается отдыхом в ОАЭ, этот страшный водный аттракцион она нашла в дубайском водном парке Aquaventure. «Я раньше всегда боялась аквапарков и всех этих труб. Дело даже не в том, насколько труба длинная, дело в том, что ты делаешь что-то впервые», - говорит девушка.
Скорость в этой трубе приличная - до 60 километров в час, а высота горки - 116 метров.
Would you do this? 🥶 Once again I stepped out of my comfort zone and realised I didn’t die. 😅 I’ve ALWAYS been super scared of water parks and being inside any tubes. It’s not about how big the thing is, it’s more about doing SOMETHING YOU’VE NEVER DONE BEFORE!🏆