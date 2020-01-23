Аж дух захватывает! Эстонка испытала на себе самый страшный водный аттракцион мира

Ты оказываешься один в закрытой водной трубе и ждешь самого страшного момента, когда под ногами откроется крышка и ты полетишь на большой скорости вниз. Это развлечение мало где в мире есть, но оно точно не для слабонервных! Эстонка Эрна Хуско (22) отважилась и рискнула!