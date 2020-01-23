В Санкт-Петербурге появится сквер имени Георга Отса! Смотрите, где примерно он будет

Празднование 100 лет со дня рождения Георга Отса будет проходить как в Эстонии, так и за рубежом. Национальная опера «Эстония» представит гала-концерт ко дню рождения знаменитого баритона, а в Санкт-Петербурге именем Георга Отса назовут сквер, передает Rus.err.ee.

«Сквер на Охте - у него раньше имени не было. Недалеко от того места, где жили его родители и где жил сам Отс, к сожалению, дом не сохранился во время войны, но сквер недалеко», – сказал главный редактор журнала Russian travel & culture industry Анатолий Ковалев.

Открыть сквер планируют в Дни Таллинна в Санкт-Петербурге, которые пройдут в начале осени.