В Санкт-Петербурге появится сквер имени Георга Отса! Смотрите, где примерно он будет

21 марта 1920 года в больнице имени Карла Маркса на Выборгской стороне Петрограда в семье выходцев из Эстляндской губернии родился долгожданный сынишка, которого назвали именем Георг (удивительно, но в до 1918 года эта больница носила имя Святого Георгия). Позже весь мир узнает его как величайшего баритона ХХ века, «певца, что поет закрытым ртом» и таинственного «мистера Икс» Георга Отса.
Празднование 100 лет со дня рождения Георга Отса будет проходить как в Эстонии, так и за рубежом. Национальная опера «Эстония» представит гала-концерт ко дню рождения знаменитого баритона, а в Санкт-Петербурге именем Георга Отса назовут сквер, передает Rus.err.ee.
«Сквер на Охте - у него раньше имени не было. Недалеко от того места, где жили его родители и где жил сам Отс, к сожалению, дом не сохранился во время войны, но сквер недалеко», – сказал главный редактор журнала Russian travel & culture industry Анатолий Ковалев.
Открыть сквер планируют в Дни Таллинна в Санкт-Петербурге, которые пройдут в начале осени.
Насколько известно, семья Отсов жила в Петербурге-Петрограде на Большой Охте, по адресу Полевая улица, 2. Оказалось, что в Санкт-Петербурге в том месте, где этот дом был была тогда, сейчас находятся другая улица, а из исторических домов, расположенных на бывшей Полевой улице, остался лишь один, но согласно архивным градостроительным картам сохранившийся дом располагался по адресу улица Полевая, 5, а месторасположение дома по адресу улица Полевая, 2 примерно соответствует юго-западному углу Большой Пороховской улицы и проспекта Металлистов, пишет Stena.ee.