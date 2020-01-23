Сын каждый день приклеивал к потолку одну из вещей отца ... и не был зачемечен

Молодой человек, веселивший тысячи пользователей социальных сетей тем, что в течении четрыех дней приклеивал к потолку по одной вещи своего отца прокололся после того, как решил провернуть такое с пультом от телевизора.
Молодого человека с именем пользователя Seaman The Sailor на сайте Reddit, посетила гениальная идея — приклеивать к потолку по одной вещи отца каждый день, передает Mirror.
В течение четырех дней сын приклеивал вещи на потолок, пока его отец, наконец, не заметил, что что-то пропало.
В первый день Seaman The Sailor загрузил на Reddit фотографию очков своего отца, приклеенных к потолку и написал: «Я приклеил очки отца к потолку. Собираяюсь приклеивать к потолку по одной его вещи каждый день пока он не заметит».
По словам сына, он пожалел отца, потому что приклеил не его повседневные очки, а лишь те, что он использует для чтения.
Публикация быстро стала популярной, и вскоре более 30 000 пользователей Reddit захотели увидеть, что сын приклеит к потолку на следующий день.
«Это чистое зло, и я полностью его поддерживаю», — прокомментировал один из пользователей Reddit.
«Я был бы рад увидеть концовку», — написал другой.
На второй день молодой человек приклеил к очкам чехол для телефона, но отец все еще не заметил, что что-то могло пропасть.
Третий день стал настоящим вызовом — сын приклеил к потолку туфлю, пропажи которой отец тоже не заметил.
«Розыгрыш» закончился в четверг — на потолке оказался пульт.
«Ну, мальчики, это было здорово, но все должно однажды закончиться», — написал попавшийся на своей шалости молодой человек.
К счастью, отец так же посмеялся над шуткой сына.