Сын каждый день приклеивал к потолку одну из вещей отца ... и не был зачемечен

Молодого человека с именем пользователя Seaman The Sailor на сайте Reddit, посетила гениальная идея — приклеивать к потолку по одной вещи отца каждый день, передает Mirror.

В течение четырех дней сын приклеивал вещи на потолок, пока его отец, наконец, не заметил, что что-то пропало.

В первый день Seaman The Sailor загрузил на Reddit фотографию очков своего отца, приклеенных к потолку и написал: «Я приклеил очки отца к потолку. Собираяюсь приклеивать к потолку по одной его вещи каждый день пока он не заметит».

По словам сына, он пожалел отца, потому что приклеил не его повседневные очки, а лишь те, что он использует для чтения.

В первый день молодой человек приклеил к потолку очки для чтения. ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Публикация быстро стала популярной, и вскоре более 30 000 пользователей Reddit захотели увидеть, что сын приклеит к потолку на следующий день.

«Это чистое зло, и я полностью его поддерживаю», — прокомментировал один из пользователей Reddit.

«Я был бы рад увидеть концовку», — написал другой.

На второй день молодой человек приклеил к очкам чехол для телефона, но отец все еще не заметил, что что-то могло пропасть.

Третий день стал настоящим вызовом — сын приклеил к потолку туфлю, пропажи которой отец тоже не заметил.

«Розыгрыш» закончился в четверг — на потолке оказался пульт.

«Ну, мальчики, это было здорово, но все должно однажды закончиться», — написал попавшийся на своей шалости молодой человек.