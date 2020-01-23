Когда-то эта рижанка покорила сердца миллионов на «Новой волне», что с красоткой стало сейчас?

- Вы же родились в Риге? Может быть кто-то из читателей не знает, но вы учились в обычной рижской школе. Как это было?

- Да, я родилась в Риге. Училась в простой рижской школе и вела абсолютно обычную жизнь. Мало кто в моей юности разделял и поощрял мое желание стать артистом.

Одноклассники считали, что это мои несбыточные мечты и моя стопроцентная уверенность в том, что я стану известной певицей, их даже раздражала.

Естественно была дедовщина и накаленная обстановка вокруг меня, поэтому в какой-то момент, мама приняла решение перевести меня в частную школу. Как только я поменяла свой круг общения и нашла людей, которые не подавляли мои стремления, музыкальная карьера пошла в гору (смеется). Я стала увереннее в себе, что, естественно, отражалось на моем творчестве и выступлениях.

- Как так случилось, что вы попали к продюсерам. Контракт и головокружительный успех в 14 лет?

- На одном из мероприятий меня заметили финские продюсеры, которые сотрудничали на тот момент с крупным мировым лейблом Sony Music Entertainment. Совместно мы выпустили альбом P.O.P, который вошел в топ-чарты iTunes и Apple Music на Западе. С этого момента у меня начались активные гастроли по Скандинавии и Европе. Но, конечно же, останавливаться на достигнутом я не планировала.

Одним из хитов девушки стала композиция "Why-Магистраль". Она родилась от соединения песни Why и трека "Магистраль" группы "Орбита". Продюсер Яакко Саловаара (участник известной группы Boomfunk MC's) выбрали именно Stacy для исполнения русской партии. "Сначала я не могла вспомнить, кто такая Pandora, все-таки я была еще совсем маленькой, когда эта певица возглавляла все мировые чарты и давала концерты по всему свету. Но когда я услышала песню Why, я сразу поняла, что мне улыбнулась удача!", - признавалась в 2011 году Анастасия.

- В 2010 году вы покорили слушателей, выступив на конкурсе "Новая волна". Расскажите про этот опыт и про Юрмалу в годы фестиваля?