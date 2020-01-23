Полицейский купил романтическое постельное белье, которое превратило его кровать в место преступления

Бывший военный, а теперь уже полицейский Джон Донохью рассказал в Twitter , как сам чуть не стал подозреваемым. И всё из-за нового постельного белья. Мужчина из Великобритании купил романтический комплект, который описывался на сайте как «белый с бутонами роз». На деле же до романтики тут было далеко. «Тот неловкий момент, когда заметил, что новый романтический комплект постельного белья «белый с бутонами роз» делает спальню похожей на место преступления», - написал Донохью.

Джон прекрасно знает, как выглядит место, где только что совершили убийство. И это фото — отличный пример. Смешной пост полицейского оценили более восьми тысяч пользователей, которые согласились с ним и скрасили ситуацию еще и своими шутками. «Идеально для гостевой комнаты, когда ты не хочешь, чтобы люди оставались у тебя на ночь»; «Не хватает головы лошади, чтобы положить ее на подушку», - написали пользователи соцсети.