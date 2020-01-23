После этого поста певицы из Нарвы россиянам стыдно за свою страну

По словам Дарьи, пост «Декрет и пособия на детей» публикуется по просьбам ее подписчиц.

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Дарья рассказывает, что ежемесячная детская дотация (не декрет) составляет 60 евро до 18 лет и сумма регулярно растет.

«У меня сейчас двое несовершеннолетних детей, я получаю 120 евро в месяц. Но сейчас родится третий ребенок и я буду получать 520 евро ежемесячно (как многодетная мама, начиная с третьего ребенка). Буду получать эту сумму до совершеннолетия старшего ребенка». ­

Карпина пишет, что в школе все учебные пособия выдаются бесплатно, решение о покупке дополнительных принимается всем классом, нет никаких сборов на компьютерные классы и тому подобное. По словам женщины, горячее питание предлагается всем ученикам (1-12 классы) раз в день бесплатно.

Дарья Карпина ФОТО: Instagram

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«Декретные выплачиваются полтора года - это 100-процентная зарплата мамы за предшествующий зачатию (раньше родам) год. Я родила Дашу в 2018-м, 10 месяцев в 2017-м я работала в школе, получаю свою зарплату за эти 10 месяцев. Сейчас родится ребенок, и мои выплаты продлятся еще на полтора года. Если мамочка безработная, то она полтора года получает минималку - 580 евро.

Беременные получают медицинскую помощь бесплатно, 85 евро выделяется на лечение зубов. И еще 85 евро выплачивается, пока ребенку не исполнился год (но использовать эту сумму можно только через год после первых 85 евро). 170 евро - немного, но приятно все равно. В Эстонии это стоимость двух пломб».

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Дарья также назвала сумму минимальных алиментов - 270 евро, сумму пособия за рождение ребенка ⁃ «от города Нарва это 300 евро (разделено на три выплаты, 100 евро в год), от государства 350 евро разово». «Все деньги «живые», можно потратить на что угодно», - добавила Карпина.