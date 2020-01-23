Чт, 23.01.2020
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Мужчины чуть не свернули шеи, увидев «британскую Кардашян» на пляже без белья

Деми Роуз.

ФОТО: KGC-172/182 / GoffPhotos.com

«Британская Кардашян» привлекла пристальное внимание мужчин, оказавшись на пляжной вечеринке в откровенном наряде. Коротким роликом с реакцией сильного пола на свое появление Деми Роуз поделилась на своей странице в Instagram, пишет Пятый канал.

В кадре модель идет по пляжу спиной к зрителям. На ней пляжная юбка, состоящая из двух соединенных тонкими завязками полотен ткани, бюстгальтер с драпировкой и декоративные рукава. Немного прогулявшись среди гостей вечеринки, Деми с игривой улыбкой оборачивается к камере, и становится заметно, что нижнего белья под юбкой нет: на бедрах Роуз видны только тесемки наряда.

Извини, что твой парень пялится,

— иронично подписала ролик модель.

Появление «британской Кардашян» на вечеринке действительно произвело фурор. В кадре видно, как стоящая позади нее группа мужчин поворачивает головы и сопровождает пристальным взглядом все действия Instagram-дивы.

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