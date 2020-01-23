Мужчины чуть не свернули шеи, увидев «британскую Кардашян» на пляже без белья

В кадре модель идет по пляжу спиной к зрителям. На ней пляжная юбка, состоящая из двух соединенных тонкими завязками полотен ткани, бюстгальтер с драпировкой и декоративные рукава. Немного прогулявшись среди гостей вечеринки, Деми с игривой улыбкой оборачивается к камере, и становится заметно, что нижнего белья под юбкой нет: на бедрах Роуз видны только тесемки наряда.