Кристина Асмус стала жертвой мошенницы

Девушка по имени Лена долгое время помогала артистке в рабочих делах: отвечала на звонки, сопровождала на мероприятия, интервью, съемки. Помощница хорошо знала семью Асмус и была вхожа в дом. Но несколько месяцев назад сотрудничество прекратилось. Девушка, по словам звезды, весьма неохотно передала все наработанные контакты и пароли от разных аккаунтов.

«Но самое жуткое я узнала вчера, когда мне «предъявили», что я якобы динамлю организаторов кинопремии «Золотой орел»: три недели не могу ответить, смогу ли вручать награду, и вообще подтвердить свое присутствие. Оказалось, все эти месяцы девочка Лена продолжала общаться и вести рекламные и пиар-дела от моего имени! Почти ежедневно плела байки, что на мероприятия я пойти не могу, потому что: дата уже занята, я связана каким-то контрактом, простыла, нахожусь на репетиции или неожиданно улетела», — возмущается Кристина.