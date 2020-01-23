ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Женщина из Таллинна признана самой красивой бабушкой Вселенной!

Grandma Universe/Classic Universe 2020 — международный конкурс красоты, в рамках которого выбирают самую красивую и талантливую бабушку Вселенной и самую красивую и талантливую женщину старше 45 лет. В финале, который проходил позавчера в Софии, 33 участницы со всего мира соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе.

Grandma Universe/Classic Universe 2020 ФОТО: Фото организаторов

Эстонию в финале в Болгарии представляли две конкурсантки — Светлана Гитерман, которая в октябре прошлого года завоевала титул самой красивой бабушки Эстонии — Grandma Universe Estonia 2019, и мать пятерых детей Яна Хаас, признанная тогда же самой красивой женщиной Эстонии старше 45 лет — обладательницей титула Classic Universe Estonia 2019. В категории Classic победила кореянка Ким Соо Юнг.

По словам Светланы Гитерман, победа стала для нее сюрпризом. «Каждая женщина едет на конкурс за победой. Но перед конкурсом у меня сел голос, а на тур талантов у меня была запланирована песня. Приехав на конкурс, убедилась, что все участницы достойны победы. Когда начался финал, мой внук посмотрел прямой эфир и сказал, что теперь он уверен, что его бабушка победит и уснул. Дочка передала мне его слова и я сделал всё, чтобы не подвести любимого внука», - поделилась Светлана. «Хочу посвятить свою победу внуку и своей семье. Но я бы не оказалась в Болгарии и не завоевала победу, если бы не агентство Angel Models Agency. Решение принять участие в региональном конкурсе красоты для бабушек стало решающим и принесло массу эмоций, новых знакомств и перспектив”, - отметила самая красивая бабушка Вселенной.

Grandma Universe/Classic Universe 2020 ФОТО: Фото организаторов

Организатор конкурса Grandma Universe/Classic Universe Меги Савова добавила, что сама не была в жюри, но рада что ее мнение совпало с решением жюри. «Международное жюри единодушно выбрало победительницей Светлану. Овации зрителей показали, что решение было верным. В следующем году Эстония получает право провести конкурс в Таллинне. Давно мечтала побывать в Эстонии, рада, что красивые женщины Эстонии сделали это возможным. Теперь самые красивые женщины мира скоро соберутся в Таллинне, сначала в сентябре на конкурсе "Миссис Европа-2020", затем в апреле 2021 на конкурсе Grandma Universe/Classic Universe 2021», - сказала Меги.