Ходит на шопинг и поднимает штангу: 98-летняя мать Сталлоне стала звездой Сети

98-летняя Жаклин Сталлоне, мать знаменитого на весь мир актера боевиков Сильвестра Сталлоне, набрала почти 24 тысячи подписчиков в Instagram. Она активно занимается спортом, ходит на шопинг, играет на аккордеоне и фортепиано, поет и учится танцевать чечетку.
В социальных сетях женщина также публикует архивные фото с сыном и смешные коллажи.
К тому же, Жаклин – астролог, автор бестселлера "Сила звезд: астрологический путеводитель к суперуспеху". Для своих подписчиков она устраивает конкурсы, разыгрывая эту книгу.
Время от времени в интернете появляются фото и видео ее тренировок в спортзале. Госпожа Сталлоне рассказывает о новых упражнениях и призывает активничать всех своих фолловеров.
Начала день с получасовой ходьбы на дорожке и 30-минутного воркаута на батуте. Затем начала мой семестр по чечетке. Потом я сходила на барахолку и вернулась оттуда с вешалкой для одежды. А как проходит ваш день?
– пишет Жаклин под одним из постов.
В комментариях под снимками и видео в Instagram юзеры восхищаются американкой и желают ей долгих лет жизни.
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