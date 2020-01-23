Чт, 23.01.2020
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Ходит на шопинг и поднимает штангу: 98-летняя мать Сталлоне стала звездой Сети

ФОТО: Shutterstock

98-летняя Жаклин Сталлоне, мать знаменитого на весь мир актера боевиков Сильвестра Сталлоне, набрала почти 24 тысячи подписчиков в Instagram. Она активно занимается спортом, ходит на шопинг, играет на аккордеоне и фортепиано, поет и учится танцевать чечетку.

В социальных сетях женщина также публикует архивные фото с сыном и смешные коллажи.

К тому же, Жаклин – астролог, автор бестселлера "Сила звезд: астрологический путеводитель к суперуспеху". Для своих подписчиков она устраивает конкурсы, разыгрывая эту книгу.

Время от времени в интернете появляются фото и видео ее тренировок в спортзале. Госпожа Сталлоне рассказывает о новых упражнениях и призывает активничать всех своих фолловеров.

Начала день с получасовой ходьбы на дорожке и 30-минутного воркаута на батуте. Затем начала мой семестр по чечетке. Потом я сходила на барахолку и вернулась оттуда с вешалкой для одежды. А как проходит ваш день?

 – пишет Жаклин под одним из постов.

В комментариях под снимками и видео в Instagram юзеры восхищаются американкой и желают ей долгих лет жизни.

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