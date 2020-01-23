Эстонская светская львица заявила, что женщина не должна висеть на шее у мужчины

По словам Марью, книжку обязательно должны прочесть те женщины, которые боятся принимать решения и боятся жить.

Книжка была написана по аналогии с известной книгой эстонского писателя Йеспера Парве «Mужчина. Напрямую и честно». Марью признается, что книжка о мужчинах и надоумила ее написать о женщине. В своей книге Марью высказывает свои мысли о месте женщины в современном мире, подкрепляя примерами из жизни. «Эта книга основана на моих выводах и жизненном опыте и представляет собой довольно реалистичный и прагматичный взгляд на жизнь, - отмечает Карин. - Книга рассказывает о моем становлении как независимой женщины. Так что это моя биография, назову вещи своими именами».

Книжка Марью Карин «Женщина. Напрямую и честно». ФОТО: Jes kirjastus

Марью Карин не думает, что ее жизнь была бы кардинально иной, если бы она родилась мужчиной, она не видит большой разницы между полами, если говорить о правах. «Я думаю, что в СССР у женщин было достаточно прав, было равноправие, и это очевидный факт», - уверена Марин.

«Женщина никогда не была в нашем обществе на сто процентов домохозяйкой, и даже в самых патриархальных семьях не было и нет религиозных догм, которые бы запрещали женщине получать образование и работать. И это хорошо, потому что мы в скором времени создадим мир, в котором исчезнет иерархия полов», - пишет Марью.