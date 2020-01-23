Эстонская светская львица заявила, что женщина не должна висеть на шее у мужчины

Ведущая светскую жизнь владелица косметологических кабинетов Марью Карин в конце января представит на суд читателей свою книгу «Женщина. Напрямую и честно», пишет Elu24.
По словам Марью, книжку обязательно должны прочесть те женщины, которые боятся принимать решения и боятся жить.
Книжка была написана по аналогии с известной книгой эстонского писателя Йеспера Парве «Mужчина. Напрямую и честно». Марью признается, что книжка о мужчинах и надоумила ее написать о женщине. В своей книге Марью высказывает свои мысли о месте женщины в современном мире, подкрепляя примерами из жизни. «Эта книга основана на моих выводах и жизненном опыте и представляет собой довольно реалистичный и прагматичный взгляд на жизнь, - отмечает Карин. - Книга рассказывает о моем становлении как независимой женщины. Так что это моя биография, назову вещи своими именами».
Марью Карин не думает, что ее жизнь была бы кардинально иной, если бы она родилась мужчиной, она не видит большой разницы между полами, если говорить о правах. «Я думаю, что в СССР у женщин было достаточно прав, было равноправие, и это очевидный факт», - уверена Марин.
«Женщина никогда не была в нашем обществе на сто процентов домохозяйкой, и даже в самых патриархальных семьях не было и нет религиозных догм, которые бы запрещали женщине получать образование и работать. И это хорошо, потому что мы в скором времени создадим мир, в котором исчезнет иерархия полов», - пишет Марью.
По мнению Карин, жизнь женщины в Эстонии прекрасна. И женщины многого могут добиться самостоятельно. «Я не хочу, и подобного желания у меня никогда не было, мужчину, который бы поддерживал меня или финансировал мой бизнес, - здесь Марью категорична. - Я хочу видеть рядом со мной благородных и умных людей, мужчин и женщин. У меня есть голова на плечах и руки, чтобы работать и зарабатывать».