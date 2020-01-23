Беременная 13-летняя российская школьница пыталась покончить с собой из-за травли

Резонансный случай произошел в Красноярском крае. Как ни хотели 13-летняя Даша и десятилетний Иван скрыть свою недетскую связь, о ней узнал весь город. Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой. «Кто-то пустил слухи в моем классе, и разлетелось по всей школе. Одни меня поддерживают, а другие говорят: «Как тебе не стыдно!» Меня обзывали шлюхой. Говорили, что я со всеми сплю... Я тогда из-за стресса выпила девять таблеток, у меня случилась передозировка. Просто все это надоело. В тот момент хотелось умереть», — говорит будущая молодая мать.

Мама четвероклассника тоже рассказала о трудностях, которые испытывает ее сын. «Общество злое. Им лишь бы заклевать, затоптать, — негодует Галина. — Я видела, как Ваня переживает. Ему было очень тяжело. В последнее время ходил как в воду опущенный, на нем лица не было. Домой приходил, ложился на кровать, и все. Я пыталась разговаривать с ним, а он отвечал, что все нормально. А однажды спросил: «Где можно повеситься?» У меня сердце чуть не разорвалось, я очень испугалась».

Сейчас девочка уже на восьмой неделе беременности

Несмотря на потрясение, родители школьников смогли принять ситуацию. В студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» члены обеих семей сидели, крепко держа друг друга за руки. По словам матери Даши — Елены, она, конечно, была шокирована беременностью дочери, но позволила сохранить малыша. Сейчас женщина борется с тяжелым недугом и не видит смысла тратить драгоценные минуты жизни на конфликты.

«Мы думали, что у нее какое-то отравление. Были каникулы, а она потеряла активность. Со временем стало понятно, что заболевание тут ни при чем, — вспоминала она. — Решила купить тест, он показал положительный результат. Ей пришлось сознаться, что они с Ваней развлеклись один раз. Тоже не понимаю, как у них так произошло. Разбудите меня, мне не верится! И рука не поднимается ее под нож сунуть, и она не хочет. Говорит, не дам своего ребенка убивать. Видимо, в таком возрасте уже какие-то материнские инстинкты есть».