У Александра Абдулова нашлась еще одна любовница

Как говорит 56-летняя артистка, первое впечатление Александр Гавриилович произвел на нее в фильме «Обыкновенное чудо». Еще будучи школьницей, она начала активно копить деньги, чтобы пойти на спектакль, в котором играл Абдулов. Наталья откладывала деньги, которые ей давали родители, на красивое атласное платье голубого цвета.

«Я пришла к нему с цветами, но он меня отшвырнул со словами: «Кто там следующий?» Я тогда разозлилась и решила, что стану актрисой и снимусь у него в эпизоде», — вспоминает Наталья.

И через несколько лет Лапина действительно познакомилась с Абдуловым лично. Произошло это на съемках картины Евгения Гинзбурга «Руанская дева по прозвищу Пышка». Тогда оба играли в постельной сцене, после которой Наталья призналась звезде, что давно влюблена в него. «Мы начали встречаться, у нас завязался роман. Это было в 1987-1988 годах», — рассказала артистка в эфире программы «Пусть говорят».

Наталья в картине «Руанская дева по прозвищу Пышка»

По словам женщины, в тот период Александр Абдулов и Ирина Алферова уже не жили вместе, хотя знакомые актера отрицают эту информацию.

Лапина утверждает, что встречались они с возлюбленным в основном во время съемок за рубежом. Она вспомнила, как однажды заболела и слегла с высокой температурой, а Александр пытался выломать дверь ее номера, чтобы увидеться. «Саша выпивал. Мой герой, которого я придумала, был немножко другим», — отметила Лапина, объясняя, почему они не смогли долго быть вместе.

Впрочем, некоторые гости программы «Пусть говорят» сочли воспоминания Натальи лишь плодом ее бурной фантазии. После смерти народного артиста появилось слишком много женщин, желающих во весь голос рассказать об их связи. В эфире шоу уже побывала Виктория Лановская, которая утверждала, что встречалась с Абдуловым и была в хороших отношениях с его мамой Людмилой Александровной.

Лапина в финале передачи отметила, что осталась в экс-возлюбленным в хороших отношениях. «Он наслаждался жизнью и любил людей. Бывал у меня дома в США», — поделилась актриса.

Александр Абдулов действительно всегда имел славу ловеласа и дамского угодника. В начале 90-х у него была связь с певицей Азизой. «Он говорил, что у меня солнечная энергия. Если бы не Юля, он женился бы на мне. Она мне рассказала об этом. Но мне лично предложение никто не делал», — рассказала артистка.