Гороскоп на 23 января: Весам нужно снять стресс, а Близнецам не висеть в соцсетях

Овен

День может оказаться для вас урожайным на провокации и неприятные сюрпризы — сдерживайтесь.

Телец

Если займетесь своими обычными делами, то вам будет спокойнее, чем многим другим.

Близнецы

Не зависайте в соцсетях, иначе это заберет много времени на выполнение важных дел.

Рак

Заручитесь поддержкой проверенного человека — и вы справитесь со всеми трудностями дня.

Лев

Откажитесь от поездок, особенно от пребывания за рулем, и больше находитесь в привычной обстановке.

Дева

Не сравнивайте себя ни с кем и довольствуйтесь тем, что уже имеете. Это убережет от плохого настроения.

Весы

Отправьтесь туда, где вы могли бы временно позабыть о своих проблемах и снять накопившийся стресс.

Скорпион

Нужно постоянно контролировать себя, чтобы не становиться источником провокаций, пишут vesti.ua.

Стрелец

Риск не уместен и опасен в этот день — даже мысленно надо проявлять мудрость.

Козерог

Старайтесь пребывать в гармонии, несмотря ни на что. Не позволяйте настроению колебаться.

Водолей

Не стоит что-либо покупать или продавать. Единственные действия с деньгами — это возврат долга.

Рыбы