Гороскоп на 23 января: Весам нужно снять стресс, а Близнецам не висеть в соцсетях

Этот зимний четверг не обещает быть простым и благоприятным. Как раз наоборот — он будет довольно напряженным в моральном плане, поскольку с раннего утра день управляется опасными 29-ми лунными сутками. Постарайтесь сегодня не начинать никаких серьезных дел, не занимайтесь ответственной работой, а дорогостоящие покупки отложите на следующую неделю.
Овен
День может оказаться для вас урожайным на провокации и неприятные сюрпризы — сдерживайтесь.
Телец
Если займетесь своими обычными делами, то вам будет спокойнее, чем многим другим.
Близнецы
Не зависайте в соцсетях, иначе это заберет много времени на выполнение важных дел.
Рак
Заручитесь поддержкой проверенного человека — и вы справитесь со всеми трудностями дня.
Лев
Откажитесь от поездок, особенно от пребывания за рулем, и больше находитесь в привычной обстановке.
Дева
Не сравнивайте себя ни с кем и довольствуйтесь тем, что уже имеете. Это убережет от плохого настроения.
Весы
Отправьтесь туда, где вы могли бы временно позабыть о своих проблемах и снять накопившийся стресс.
Скорпион
Нужно постоянно контролировать себя, чтобы не становиться источником провокаций, пишут vesti.ua.
Стрелец
Риск не уместен и опасен в этот день — даже мысленно надо проявлять мудрость.
Козерог
Старайтесь пребывать в гармонии, несмотря ни на что. Не позволяйте настроению колебаться.
Водолей
Не стоит что-либо покупать или продавать. Единственные действия с деньгами — это возврат долга.
Рыбы
[гороскоп на 23 января 2020 - рыбам] Вы справитесь со всеми сложными обстоятельствами этого дня с минимальными потерями.