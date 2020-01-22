Новый красивый русский дуэт из Эстонии представил завораживающую песню «Главный кайф»

Dana Ta (Дана Тальв) - успешная участница проекта «Стань суперзвездой», который в конце прошлого года прошел в клубе Prive. Несмотря на то, что главный приз 1000 евро красотка выиграть не смогла, она получила вакансию вокалистки в вышеупомянутых увеселительных заведениях.

«В первую очередь хочется поблагодарить тебя, Dana Talv, за проделанную совместную работу! Эмоций было море. От смеха, позитива и приколов, до споров с возмущениями.

Несомненно, важен результат... Но также важен тот заряд, который мы получали от процесса... Тот самый "Кайф" от занятия любимым делом!

Мы оба вдохновились на продолжение. И уже готовы к написанию следующего трека.

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Отдельная благодарность нашему Гуру Звука - Манолис Шехали (Manolis Shehali) за труд, поддержку, профессионализм и главное - ТЕРПЕНИЕ!

Будьте с нами!» - после выхода песни MC Yugo обратился к своим поклонникам и поклонницам.