Ср, 22.01.2020
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Новый красивый русский дуэт из Эстонии представил завораживающую песню «Главный кайф»
YUGO и Dana Ta

ФОТО: Dana Ta и Yugo

Премьера состоялась, это первый совместный трек начинающих русских артистов из Эстонии - звезд клубов Laif и Prive Dana Ta и MC Yugo. MC Yugo недавно побывал на шоу Limon LIVE и рассказал о своей творческой карьере и о том, что предпочитает писать музыку для души. 

Dana Ta (Дана Тальв) - успешная участница проекта «Стань суперзвездой», который в конце прошлого года прошел в клубе Prive. Несмотря на то, что главный приз 1000 евро красотка выиграть не смогла, она получила вакансию вокалистки в вышеупомянутых увеселительных заведениях. 

«В первую очередь хочется поблагодарить тебя, Dana Talv, за проделанную совместную работу! Эмоций было море. От смеха, позитива и приколов, до споров с возмущениями. 

Несомненно, важен результат... Но также важен тот заряд, который мы получали от процесса... Тот самый "Кайф" от занятия любимым делом! 

Мы оба вдохновились на продолжение. И уже готовы к написанию следующего трека.

Получилось ли у нас в этот раз? Напишите нам ваше мнение. Очень рады получить от вас обратную связь. Аргументированная критика тоже приветствуется! 

Ну а лучшим комплиментом будет распространение песни на страничках ваших аккаунтов в социальных сетях. Делитесь с друзьями, публикуйте в сторис, отмечайте нас - будем очень благодарны любой активности👍

Отдельная благодарность нашему Гуру Звука - Манолис Шехали (Manolis Shehali) за труд, поддержку, профессионализм и главное - ТЕРПЕНИЕ!

Будьте с нами!» - после выхода песни MC Yugo обратился к своим поклонникам и поклонницам. 

Давайте и мы скорее оценим песню «Главный кайф» и при необходимости скачаем оригинальную версию данного хита! 

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