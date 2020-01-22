Джеки Чан рассказал о 200 смертельных случаях на съемках

По словам звезды, за свою 48-летнюю карьеру он более 200 раз оказывался на грани жизни и смерти.

Было много таких ситуаций. Возможно, даже по несколько раз на протяжении одного фильма. Думаю, что это происходило даже чаще, когда я был моложе,

— вспомнил артист.

65-летний Джеки Чан заявил, что обычно не тратит время на восстановления после подобных случаев. «Я просто переоделся, сделал глоток воды и продолжил съемку. Вы не можете заставить съемочную группу ждать вас. Актеры должны сохранять профессионализм», — отметил он, комментируя инцидент, случившийся во время работы над фильмом «Авангард». Тогда артист чуть не умер во время съемки сцены с перестрелкой. Он застрял под камнем в море и не мог выбраться.