Астрологи: немного романтики и традиционная комфортная поза в сексе - все, что вам сегодня надо

Данный прогноз от астрологов действует исключительно до завтрашнего утра, 6:55 по эстонскому времени, поэтому не упустите свой шанс в числе первых построить планы на сегодняшний вечер и ночь. Издание Limon.ee со ссылкой на Horoscopes.rambler.ru дает вам интимные советы.
Интимный сценарий
Луна в знаке Козерога, поэтому ждите консервативный секс. Не стоит в эти дни испытывать какие-то новые сексуальные позы, искать разнообразие — это вызовет у вас апатию. Немного романтики и традиционная комфортная поза — вот все, чего вам будет хотеться. И пусть партнер не огорчается из-за вашей эмоциональной заторможенности и некоторой зажатости — суровая Козерожья Луна не располагает к эмоциональной близости.
Чем заняться дома кроме любви?
Оптимально заняться уходом за домашними питомцами или оказать помощь диким животным, например птицам, белкам, бездомным кошкам и собакам. Дезинфекция больных комнатных растений биопрепаратами или водными настойками лука, чеснока, лимонных корочек.