Астрологи: немного романтики и традиционная комфортная поза в сексе - все, что вам сегодня надо

Луна в знаке Козерога, поэтому ждите консервативный секс. Не стоит в эти дни испытывать какие-то новые сексуальные позы, искать разнообразие — это вызовет у вас апатию. Немного романтики и традиционная комфортная поза — вот все, чего вам будет хотеться. И пусть партнер не огорчается из-за вашей эмоциональной заторможенности и некоторой зажатости — суровая Козерожья Луна не располагает к эмоциональной близости.