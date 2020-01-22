Анасатасии Решетовой, родившей от Тимати, приходится много работать

Недавно ставшая мамой Анастасия Решетова дала понять, что даже при богатом возлюбленном ей не приходится сидеть сложа руки. Девушка сама зарабатывает себе на жизнь. Об этом свидетельствует свежий пост Насти, посвященный работе и отдыху.

В настоящий момент Тимати и Решетова, а также их маленький сын Ратмир, отдыхают в Коста-Рике. Молодая мама позволила себе помечтать о безмятежной жизни возле океана и «автоматическом» пополнении кошелька.

«Интересно, если представить, что я переезжаю жить к океану, при этом не работать, а просто кайфовать, не думая о том, какой сегодня день недели и что мне нужно сделать завтра. Еще желательно, чтобы каждую неделю кошелек автоматически пополнялся на кругленькую сумму. Вот надолго бы меня хватило?» — задалась вопросом Настя.

Из этого мечтательного поста можно сделать вывод, что Решетова работает часто и много. И это несмотря на безбедное существование рядом с артистом и бизнесменом Тимуром Юнусовым. Более того — Анастасия просто не может бездельничать, иначе бы вопрос «Надолго бы меня хватило?» вообще не стоял.

Многих фанатов интересует, где и кем работает Решетова. Напомним, Настя — модель. Также она занимается дизайном одежды, а в 2016 году открыла собственную клинику красоты Anatomia Beauty Clinic. Основным источником дохода для Анастасии служит Instagram. Ранее сообщалось, что средняя стоимость рекламного поста в блоге Решетовой — около 1500 евро.