Александр Гудков стал первым лицом Gucci в России и познакомился с Джаредом Лето

Телеведущий и шоумен Александр Гудков рассказал, что стал официальным лицом бренда Gucci. Об этом он сообщил на пресс-конференции в связи с выходом комедии «Марафон желаний», где он выступил сценаристом, креативным продюсером и сыграл одну из эпизодических ролей.

«Хотел это рассказать на “Вечернем Урганте”, но признаюсь сейчас: Gucci выбрали меня своим первым официальным представителем в России. Недавно мы на четыре дня летали в тур — я офигел. Сидел с Джаредом Лето на первом ряду, говорю ему: “Hello, Jared”. А он мне: “Who are you?”, а я отвечаю: “I’m a famous Russian freak”. И мне за это ничего не было, просто невероятно».

«Мы с Дашей (Чарушей) познакомились на съемках клипа Димы Билана “Пьяная любовь”. Там она дала мне сценарий фильма — когда я прочитал и увидел слово “внатуре”, то чуть не умер. Я ответил, что обязательно помогу со сценарием, потому что слово “внатуре” в 2020 году говорить просто нельзя. Потом Даша долго упрашивала меня сыграть главную роль, но я не актер. Я как скрипучая дверь — тихонечко пару минут сыграл и все. Я же сейчас вообще должен на заводе работать, а что делаю в кино — сам не знаю», — добавил Гудков.