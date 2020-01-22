У матери Тейлор Свифт, которая страдает от рака груди, обнаружили опухоль мозга

Популярная американская певица Тейлор Свифт, из-за которой Джастина Бибера выгнали из тренажерного зала, рассказала, что у ее мамы нашли опухоль мозга.

В интервью изданию Variety, знаменитость поделилась, что ее мама Андреа Свифт, которая много лет борется с раком груди, узнала в марте в 2019 году, что в ее мозгу образовалась опухоль.

62-летняя Андреа впервые заболела на рак пять лет назад, после чего на некоторое время наступил период ремиссии, впрочем, вскоре болезнь вернулась.

«Она проходила курс химиотерапии, человеку это достаточно тяжело пережить. Пока мама лечилась, у нее обнаружили еще и опухоль мозга», – призналась певица.

Также Свифт добавила, что сократила свой гастрольный тур, чтобы поддержать маму в борьбе с недугом.