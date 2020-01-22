Певица Пинк призналась, почему никогда не ляжет под нож пластического хирурга

Американская певица Пинк, 8-летняя дочь которой ездит на мотоцикле, призналась, почему никогда не ляжет под нож пластических хирургов и не будет делать так называемые уколы красоты.

Так, на своей странице в Twitter, звезда обнародовала письмо, адресованное себе. В откровенном послании знаменитость поделиться мыслями на тему того, как принимать возрастные изменения и оставаться самой собой.

«Дорогая, ты стареешь. Я вижу эти линии на твоем лице, особенно, когда ты улыбаешься. У тебя увеличивается нос... И ты имеешь какой-то странный вид (и чувствуешь себя). Но этот нос и эти морщинки, когда ты смеешься... И да, ты идиотка – ты курила», – написала Пинк.

ФОТО: twitter.com

Также в письме звезда отметила, что довольна своей физической формой и тем, что до сих пор может выполнять трюки на сцене. Свой образ Пинк считает максимально выигрышным, поскольку с самого начала карьеры не была зациклена на внешности и своей сексуальности.