«Никаких алиментов, никакой помощи»: Маша Малиновская рассказала об отце своего сына

39-летняя певица одна воспитывает восьмилетнего Мирона и не поддерживает отношения с экс-возлюбленным.
Певица рассказала, что мальчик никогда не встречался с отцом и не знаком с ним: «Они ни разу не виделись, его отец даже не попытался ни разу увидеть сына или как-то выйти на связь… Никаких алиментов, никакой помощи — ноль. Мы с ним расстались еще в то время, когда я была беременна. И с тех пор мы нашего папу не видели. Мне-то все равно, мне комфортно и без него, а за ребенка, знаете, обидно. Сын спрашивает про папу», — поделилась Малиновская.
Маша Малиновская прославилась во время работы на «МУЗ-ТВ», где вела программы «Лучшая двадцатка», «Фабрика звезд», хит-парад «10 sexy» и эротическое реалити-шоу «Империя». Покинув телеканал, артистка поробовала себя как вокалистка и диджей, снялась в нескольких картинах и сериалах.
Вскоре после переезда в Москву Маша вышла замуж за Сергея Протасова. Брак оказался коротким, позднее Малиновская даже называла его фиктивным. В июне 2009 года Малиновская сыграла свадьбу с бизнесменом Денисом Давитиашвили, но уже весной следующего года супруги расстались. Сын певицы Мирон появился на свет в мае 2011 года.