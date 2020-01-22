«Никаких алиментов, никакой помощи»: Маша Малиновская рассказала об отце своего сына

Маша Малиновская воспитывает восьмилетнего сына Мирона и предпочитает не обсуждать его отца с журналистами. 21 января певице исполнилось 39 лет. Накануне дня рождения Маша сделала исключение и впервые за долгое время прокомментировала порталу Teleprogramma.pro свои отношения с отцом Мирона.

Певица рассказала, что мальчик никогда не встречался с отцом и не знаком с ним: «Они ни разу не виделись, его отец даже не попытался ни разу увидеть сына или как-то выйти на связь… Никаких алиментов, никакой помощи — ноль. Мы с ним расстались еще в то время, когда я была беременна. И с тех пор мы нашего папу не видели. Мне-то все равно, мне комфортно и без него, а за ребенка, знаете, обидно. Сын спрашивает про папу», — поделилась Малиновская.

Маша Малиновская с сыном Мироном @malinovskaya_tv

Маша отметила, что не считает себя строгой мамой, при этом не балует Мирона сверх меры. Сын артистки ходит в обычную московскую школу, хорошо учится, очень любит математику и серьезно занимается шахматами. Певица призналась, что ее удивили такие способности Мирона, поскольку себя она считает «абсолютным гуманитарием». «Я хочу, чтобы Мирон вырос хорошим, умным, скромным человеком», — дополнила Малиновская.

Маша Малиновская с сыном Мироном @malinovskaya_tv

Маша Малиновская прославилась во время работы на «МУЗ-ТВ», где вела программы «Лучшая двадцатка», «Фабрика звезд», хит-парад «10 sexy» и эротическое реалити-шоу «Империя». Покинув телеканал, артистка поробовала себя как вокалистка и диджей, снялась в нескольких картинах и сериалах.