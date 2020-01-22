Знаменитая эстонская гадалка рассказала, как привлечь деньги быстро

В этот раз мы расскажем вам, со слов Тиммер, как привлечь деньги и, естественно, остаться обеспеченным на долгое время. По словам женщины, ни в коем случае не стоит жаловаться на том, что у вас нет денег, тогда у вас их никогда не будет, пишет Kristitimmer.ee.

«О деньгах нужно думать только так: у меня есть деньги, зарплата повышается постоянно, мои доходы растут всегда, у меня всегда есть заначка, я справлюсь с любой финансовой ситуацией, моя работа хорошо оплачивается..., - говорит Кристи о том, что к деньгам стоит относиться с уважением. - Клади деньги в кошелек аккуратно, не как попало. Клади купюры все одинаково. Никогда не оставляй кошелек пустым, оставь там хоть небольшую сумму».

А в России считают немного по-другому, там есть целый ритуал на привлечение денег, но для него нужен как раз-таки пустой кошелек, люди действительно верят, что это может помочь стать им богаче. Коротко об этом необычном денежном ритуале прочитаете ниже. О нем не рассказывала Кристи Тиммер.

Кошелек и луна

Следите за лунным календарем.

Каждое полнолуние выкладывайте совсем пустой открытый кошелек на окно (желательно, чтобы лунный свет в него попадал) все три ночи полнолуния (первый день, кульминация – то, что в календарях собственно полнолунием и называется, и следующий за кульминацией день). Кошелек должен быть тем самым, в котором вы носите деньги каждый день.

В три ночи новолуния, наоборот, кладите на окно кошелек с деньгами.