Названы лучшие страны мира для путешествий в одиночку

Лучшие туристические направления для одиноких туристов назвали авторы портала HypeBae. Первое место в их рейтинге занимает Хорватия. Второе и третье – соответственно Перу (город Мачу-Пикчу) и остров Мальта.

Путешествия в одиночку помогут вам узнать, кем вы есть на самом деле. Кроме того, вы можете открыть для себя культуры, а также традиционные кухни разных стран мира,

– отмечается в статье.

Лидер списка, Хорватия, славится своими пляжами, парками, старинными достопримечательностями, а также красивыми, уютными и не слишком шумными городами, где можно насладиться отдыхом в одиночестве.

Обязательно посетите Ровинь, исследуйте город-крепость или самый большой город региона Далмацию, Сплит,

– советуют авторы рейтинга.

Также они рекомендуют отправиться в Перу, чтобы побывать на территории древнего города инков Мачу-Пикчу, который находится на самой высокой точке Андских гор и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мальта, попавшая в ТОП-3 рейтинга HypeBae, это странный европейский остров, расположенный недалеко от Италии. Он достаточно небольшой, чтобы путешествовать самостоятельно на арендованном автомобиле или на местном транспорте.