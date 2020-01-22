Эвелина Бледанс удивила фото голышом

На кадрах Бледанс сидит на кровати и держит смартфон, прикрывая рукой грудь. Некоторые подписчики осудили звезду экрана за излишнюю смелость. Другие же остались довольны увиденным. Поклонники Бледанс уверены, что актриса и телеведущая красива в любом возрасте. А на представленных кадрах, по их словам, Эвелина и вовсе выглядит на четверть века моложе, как в период съемок с одесской комик-группой «Маски».