Ср, 22.01.2020
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Эвелина Бледанс удивила фото голышом

Эвелина Бледанс

ФОТО: Instagram

Артистка опубликовала домашнее, но необычное видео, сообщает Пятый канал.

Эвелина Бледанс выложила необычное видео в Instagram. Артистка решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер «Железная леди» с Мэрил Стрип в главной роли в костюме Евы.

На кадрах Бледанс сидит на кровати и держит смартфон, прикрывая рукой грудь. Некоторые подписчики осудили звезду экрана за излишнюю смелость. Другие же остались довольны увиденным. Поклонники Бледанс уверены, что актриса и телеведущая красива в любом возрасте. А на представленных кадрах, по их словам, Эвелина и вовсе выглядит на четверть века моложе, как в период съемок с одесской комик-группой «Маски».

Эвелина Бледанс

ФОТО: Instagram

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