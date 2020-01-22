Больной раком Александр Беляев отказался от лекарств

Несколько лет Александр Вадимович мужественно сражается с онкологическим заболеванием — раком легких. По его словам, пока рано говорить о полном выздоровлении. Однако ведущий отмечает, поклонники могут порадоваться некоторым улучшениям.
Бессменный ведущий прогноза погоды не скрывает от поклонников, как проходит его лечение рака легких. В последнем разговоре со «СтарХитом», Александр Вадимович делился, что смог побороть расстройство нервной системы, которое возникло из-за выписанных препаратов. Мужчина испытывал трудности с произношением и координацией.
Также Беляев отмечал, несмотря на хорошие новости, в конце декабря ему вновь необходимо пройти плановое обследование.«Анализы хорошие, — рассказал ведущий. — Можно ли поздравить с улучшением здоровья? Рано о таком говорить. Но знать, что показатели стабилизировались, приятно! Следующий визит к врачам назначен на март. По совету врачей прекратил принимать онкологические таблетки. Только касающиеся других болезней. Например, я диабетик. Вот и следую прописанным рецептам».
Многие, кому удается пообщаться с Александром Вадимовичем, пусть даже и по телефону, удивляются, сколько радости звучит в его голосе. Он не унывает, хоть борьба с онкологией отнимает силы, в начале января Беляеву исполнился 71 год.
Кстати, накануне 71-летия ведущего одна из ясновидящих сделала предсказание. Женщина заверила, в этом году болезнь отступит, и Александр Вадимович будет чувствовать себя намного лучше. «Дай Бог, чтобы сбылось», — прокомментировал слова экстрасенса Беляев.