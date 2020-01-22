Больная Заворотнюк «бесследно исчезла» из медицинского центра

В российских СМИ появилась информация, что актриса Анастасия Заворотнюк, проходящая лечение в одном из подмосковных реабилитационных центров, исчезла из него. Концертный директор артистки Стас Христов категорически отказался давать комментарии относительно данной ситуации, пишет Topnews.
Но некоторыми подробностями поделилась с Telegram-каналом «НеМалахов» сиделка из реабилитационного центра на Рублевке, где Заворотнюк якобы «бесследно исчезла».
«Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже, и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала», — рассказала сиделка Telegram-каналу.