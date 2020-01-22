Памела Андерсон тайно вышла замуж в пятый раз

Памела Андерсон объявила о своем замужестве, направив в издание Hollywood Reporter письмо в стихах. Этот брак стал для актрисы и модели пятым по счету.

Пара поженилась 20 января на тайной церемонии в Малибу. Джон и Памела встречалась более 30 лет назад. По признанию Питерса, все эти годы он мечтал быть рядом «со своим белокурым ангелом».

Напомним, первым мужем Памелы Андерсон стал рок-музыкант Томми Ли. У бывших супругов есть два сына - Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.

В 2006-2007 Пэм была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком. Ее третьим официальным супругом стал кинопродюсер Рик Саломон. За него она выходила замуж два раза, рассказывает kp.ru.