Гороскоп на 22 января: Овнам будет некогда скучать, а Весам стоит остерегаться обмана

Середина этой недели обещает быть благоприятной и радостной со всех сторон. Во-первых, сегодняшние 28-е лунные сутки подарят всем знакам Зодиака всплеск положительной энергии и хорошее бодрое настроение. А во-вторых, в эту среду можно успешно завершить любое дело, даже самое сложное и запутанное. Луна всем нам окажет содействие и подарит волшебные подсказки.
Овен
В этот день вам придется отстаивать свои идеи или даже репутацию в глазах начальства и перед коллегами.
Телец
Вам противопоказано лениться в этот день, иначе вы рискуете пропустить важное деловое предложение.
Близнецы
Избегайте общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия. Лучше прислушивайтесь к собственной интуиции, советует «Сегодня».
Вам захочется оглянуться назад и погрузиться в давнее прошлое. Оно поможет вам решить насущные проблемы.
Лев
День подходит для освобождения от ненужных вещей. Пришло время для реализации свежих идей.
Дева
В этот день вы получите неожиданную информацию, которая способна одновременно и порадовать, и озадачить вас.
Весы
Не обращайте внимания на слова окружающих. А также остерегайтесь просьб о помощи – возможно, это афера.
Скорпион
Стрелец
Вас ждет монотонная и скучная работа. Постарайтесь побыстрее с ней разделаться и перейти к более интересным занятиям.
Козерог
Не отмахивайтесь от мыслей, которые на первый взгляд могут показаться глупыми. В этом кроется разгадка вашей проблемы.
Водолей
В этот день вам лучше сдерживать желание дискутировать и спорить. Иначе не избежать взрыва эмоций.
Рыбы
Можете рассчитывать на приятный материальный бонус в этот день. Не отказывайтесь от заманчивых предложений.