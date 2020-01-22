Ср, 22.01.2020
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Гороскоп на 22 января: Овнам будет некогда скучать, а Весам стоит остерегаться обмана

Любовь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Середина этой недели обещает быть благоприятной и радостной со всех сторон. Во-первых, сегодняшние 28-е лунные сутки подарят всем знакам Зодиака всплеск положительной энергии и хорошее бодрое настроение. А во-вторых, в эту среду можно успешно завершить любое дело, даже самое сложное и запутанное. Луна всем нам окажет содействие и подарит волшебные подсказки.

Овен

В этот день вам придется отстаивать свои идеи или даже репутацию в глазах начальства и перед коллегами.

Телец

Вам противопоказано лениться в этот день, иначе вы рискуете пропустить важное деловое предложение.

Близнецы

Избегайте общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия. Лучше прислушивайтесь к собственной интуиции, советует «Сегодня».

Рак

Вам захочется оглянуться назад и погрузиться в давнее прошлое. Оно поможет вам решить насущные проблемы.

Лев

День подходит для освобождения от ненужных вещей. Пришло время для реализации свежих идей.

Дева

В этот день вы получите неожиданную информацию, которая способна одновременно и порадовать, и озадачить вас.

Весы

Не обращайте внимания на слова окружающих. А также остерегайтесь просьб о помощи – возможно, это афера.

Скорпион

Ваше плохое настроение может помешать налаживанию деловых отношений. Ищите способы отвлечься от своих проблем.

Стрелец

Вас ждет монотонная и скучная работа. Постарайтесь побыстрее с ней разделаться и перейти к более интересным занятиям.

Козерог

Не отмахивайтесь от мыслей, которые на первый взгляд могут показаться глупыми. В этом кроется разгадка вашей проблемы.

Водолей

В этот день вам лучше сдерживать желание дискутировать и спорить. Иначе не избежать взрыва эмоций.

Рыбы

Можете рассчитывать на приятный материальный бонус в этот день. Не отказывайтесь от заманчивых предложений.

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