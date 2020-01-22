Кто бы мог подумать? Место около окна в самолете приводит к онкологии

Так, в их числе они назвали привычку сидеть в самолете около окна. «Стекла не пропускают ультрафиолетовые лучи, которые вызывают солнечные ожоги. Тем не менее, они пропускают до 47% лучей UVA. Из-за чего происходит преждевременное старение кожи и повышается риск развития рака кожи», - заявили эксперты.

По их словам, не менее вредны для здоровью и горячие супы и напитки. Регулярное употребление в пищу жидкости, температура которой выше 65 градусов по Цельсию, опасна для пищевода, заявили они, ведь при воздействии высоких температур ткани и клетки пищевода получают ожог, что может со временем привести к онкологии.

Третьей привычкой, способной привести к раку, они отнесли традицию выпивать после работы несколько бокалов пива или вина. Это приводит к развитию рака печени, рта, горла и молочной железы, считают эксперты. Риск увеличивается в зависимости от дозы алкоголя. Так, безопасной для мужчин считается поллитра пива в день, женщин - в два раза меньше.