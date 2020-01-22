Кто бы мог подумать? Место около окна в самолете приводит к онкологии

Немецкие онкологи назвали неожиданные возможные причины развития злокачественных новообразований. Хоть эти привычки и распространены, многие о них не подозревают, пишет Topnews.
Так, в их числе они назвали привычку сидеть в самолете около окна. «Стекла не пропускают ультрафиолетовые лучи, которые вызывают солнечные ожоги. Тем не менее, они пропускают до 47% лучей UVA. Из-за чего происходит преждевременное старение кожи и повышается риск развития рака кожи», - заявили эксперты.
Третьей привычкой, способной привести к раку, они отнесли традицию выпивать после работы несколько бокалов пива или вина. Это приводит к развитию рака печени, рта, горла и молочной железы, считают эксперты. Риск увеличивается в зависимости от дозы алкоголя. Так, безопасной для мужчин считается поллитра пива в день, женщин - в два раза меньше.
Последней традицией, которая грозит здоровью, медики назвали засыпание со смартфоном в обнимку. Они полагают, что свет от гаджета «затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина», а проведенные исследования показали связь между низким уровнем этого вещества в крови и повышенным риском развития рака.