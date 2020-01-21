Хоакин Феникс после церемонии SAGA отправился на скотобойню успокаивать свиней

В том же костюме, который актер носит на всех торжественных мероприятиях, чтобы показать пример осознанного потребления, он успокаивал свиней, которых привезли на убой, и вместе с другими активистами поил их водой из шланга. «Я должен быть здесь. Многие люди не знают, насколько жестока мясная индустрия, нас обманывают изображения счастливых животных на упаковках молока и красивые фермы в рекламах. Это ложь. Люди должны знать правду, а те, кто видел этот ужас, обязаны о нем рассказывать», — считает Хоакин, получивший на SAG Awards статуэтку за роль Джокера. Другие победители премии почему-то не присоединились к борьбе Феникса: либо на этой акции было достаточно одного претендента на «Оскар», либо без клоунского грима фраза «Вы все просто ужасны» звучала из уст Хоакина менее угрожающе.