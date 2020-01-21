Совсем скоро сеть покорит первый документальный фильм Ким Кардашьян

Это проект об американских заключенных. Он получил название «Правосудие» (The Justice Project), а выйдет на YouTube-канале Oxygen уже 5 апреля.

Сам документальный фильм продлится два часа. В центре сюжета – американские заключенные, которых осудили на достаточно длительный срок. Для того, чтобы создать такую картину, Ким Кардашьян пришлось неоднократно посещать тюрьмы вместе с юристами. Она планирует рассказать истории четырех заключенных, которые, по их с адвокатом мнению, были осуждены незаконно.