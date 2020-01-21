Совсем скоро сеть покорит первый документальный фильм Ким Кардашьян
Известная светская львица Ким Кардашьян, активно занимается сьемками документального проекта, первый трейлер к которому уже появился в Сети, передает Сегодня.
Это проект об американских заключенных. Он получил название «Правосудие» (The Justice Project), а выйдет на YouTube-канале Oxygen уже 5 апреля.
Сам документальный фильм продлится два часа. В центре сюжета – американские заключенные, которых осудили на достаточно длительный срок. Для того, чтобы создать такую картину, Ким Кардашьян пришлось неоднократно посещать тюрьмы вместе с юристами. Она планирует рассказать истории четырех заключенных, которые, по их с адвокатом мнению, были осуждены незаконно.
Документальная лента снималась еще в 2019 году, когда Ким помогла освободить Элис Мэри Джонсон, которую раньше посадили на пожизненно, и Момолу Стюарт, который сидел в тюрьме за убийство.