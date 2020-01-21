Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Екатерина Гусева приняла участие в творческом вечере "Своя колея", посвященном памяти артиста Владимира Высоцкого. Отметим, что 25 января автору и исполнителю исполнилось бы 82 года. Мероприятие состоялось накануне, 20 января.

Популярная артистка предстала перед зрителями в эффектном черном пиджаке по типу смокинга и белой блузке. Образ завершили сетчатые колготки и распущенные пышные рыжие волосы. Интересно, что ни юбки, ни брюк актриса не надела, чем спровоцировала бурные эмоции у своих поклонников, когда обнародовала фотографии с концерта.

Поклонники пришли в восторг и осыпали 43-летнюю Екатерину Гусеву комплиментами. Действительно, актриса находится в великолепной форме, хотя, по ее собственному признанию, не придерживается никаких диет. Пожалуй, она делает исключение только во время Великого поста. В это особое время Екатерина старательно следит за питанием.