«Не могу носить внутри себя»: Оззи Осборн сообщил о страшном диагнозе

Исполнитель отметил, что год назад он находился в ужасном состоянии. Артист перенес операцию и сейчас принимает много лекарств. Осборн добавил, что больше не может скрывать свою болезнь от поклонников.

Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым... Уже не могу носить это внутри себя, у меня просто закончились оправдания,

Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо,

Тремор (дрожание) — наиболее очевидный и легко выявляемый симптом.

Болезнь Паркинсона является наиболее распространенным хроническим неврологическим заболеванием, которое проявляется у людей среднего и пожилого возраста. Это происходит во всем мире; в Эстонии около 2500 человек страдают болезнью Паркинсона. Среди людей старше 60 лет болезнь Паркинсона наличествует примерно у 1%. Хотя 90% пациентов с болезнью Паркинсона старше 60 лет, есть и те, у кого это заболевание диагностировали в активном рабочем возрасте, когда в семье были дети-школьники. В некоторых случаях симптомы болезни проявлялись у людей до 50-летнего возраста.