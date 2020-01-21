Николай Цискаридзе о жестком мире балета, забвении артистов, Волочковой и не только

TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом «И грянул Грэм» представляет интервью с артистом балета Николаем Цискаридзе.
В рамках интервью Цискаридзе рассказал о жестком мире балета.
Он порассуждал о феномене успеха, забвении артистов и значении творческих поражений, о жертвах ради красоты и искусства и татуировках у артистов балета.
Артист выразил мнение об Анастасии Волочковой, Михаиле Барышникове, Майе Плисецкой, Рудольфе Нуриеве и Сергее Полунине.
Также Цискаридзе поделился детскими воспоминаниями. И ответил на вопрос о том, как часто бывает несправедлив.
Цискаридзе: трагедия Волочковой, татуировка Полунина, забвение Барышникова
«И грянул Грэм» – это программа, в рамках которой ведущие Вадим Радионов и Анна Смирнова обсуждают с гостями – политическими деятелями, писателями, политологами, режиссерами, артистами, учеными, спортсменами и журналистами острые, актуальные и аналитические темы, волнующие общество.
Гостями программы становятся люди, которые оставили свой след в российской, европейской или мировой истории.
Уникальный концепт программы заключается в том, что в конце выпуска гость сталкивается с Грэмом – таинственным третьим ведущим, который под занавес может задать самый неожиданный вопрос интервьюируемому.
Также одна из особенностей программы – символы, которые присутствуют на момент записи в студии – метафоричный образ гостя, который открывается зрителю постепенно в процессе интервью. Это загадка, ключ к которой дается в конце программы в виде соответствующей цитаты из кинофильма, музыкального или литературного произведения.