Вт, 21.01.2020
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Николай Цискаридзе о жестком мире балета, забвении артистов, Волочковой и не только

Николай Цискаридзе

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом «И грянул Грэм» представляет интервью с артистом балета Николаем Цискаридзе.

В рамках интервью Цискаридзе рассказал о жестком мире балета.

Он порассуждал о феномене успеха, забвении артистов и значении творческих поражений, о жертвах ради красоты и искусства и татуировках у артистов балета.

Артист выразил мнение об Анастасии Волочковой, Михаиле Барышникове, Майе Плисецкой, Рудольфе Нуриеве и Сергее Полунине.

Также Цискаридзе поделился детскими воспоминаниями. И ответил на вопрос о том, как часто бывает несправедлив.

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«И грянул Грэм» – это программа, в рамках которой ведущие Вадим Радионов и Анна Смирнова обсуждают с гостями – политическими деятелями, писателями, политологами, режиссерами, артистами, учеными, спортсменами и журналистами острые, актуальные и аналитические темы, волнующие общество.

Гостями программы становятся люди, которые оставили свой след в российской, европейской или мировой истории.

Уникальный концепт программы заключается в том, что в конце выпуска гость сталкивается с Грэмом – таинственным третьим ведущим, который под занавес может задать самый неожиданный вопрос интервьюируемому.

Также одна из особенностей программы – символы, которые присутствуют на момент записи в студии – метафоричный образ гостя, который открывается зрителю постепенно в процессе интервью. Это загадка, ключ к которой дается в конце программы в виде соответствующей цитаты из кинофильма, музыкального или литературного произведения.

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