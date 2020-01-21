Модель Диана Шурыгина провела новогодние выходные в Финляндии. Туда ее свозил бойфренд — молодой миллионер Денис Ребров, разбогатевший на криптовалюте и соцсетях. Как сообщил сам парень, отдых обошелся в 9000 евро.

Только 3000 стоило проживание в люксовом отеле Design Hotel Levi, в номере, имевшем прямой выход в SPA-зону. Питание пары тоже не назовешь бюджетным: ребята обедали и ужинали в ресторанах со средним чеком 220 евро. Впрочем, сам Денис утверждает, что цены там ниже московских. «Так, краб весом в целых три килограмма обошелся нам в 290 евро», — сказал молодой человек.

Также молодой бизнесмен потратился на экскурсии, спортивное снаряжение, аренду снегоходов и частного инструктора. Диана осталась довольна. И даже после предыдущего отдыха — на Бали — заснеженная Финляндия ее порадовала.

Как сообщила Шурыгина в своем «Инстаграме», на зимнем курорте она впервые покаталась на горных лыжах и получила немало драйва.