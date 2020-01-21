Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова впервые собирается замуж. На вечеринке в честь ее 44-го дня рождения в клубе Single художник Никас Сафронов рассекретил имя избранника главной российской мастерицы шпагата — предложение ей сделал его старший сын Дмитрий.

«Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать», — заявил живописец.

В ответ звезда балета смутилась и предложила оставить это за кадром.

Сама Волочкова имени любимого не называет, она лишь отметила, что он не приехал на вечеринку и ждал её возвращения дома.

«Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — рассказала балерина.

Она отметила, что ее избранник красивый, стройный и никогда не был женат, но показывать общественности она его пока не хочет, ведь счастье любит тишину.