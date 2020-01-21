Что делать с мясом, чтобы в готовом виде оно было мягким

Вы хотите приготовить сочный стейк, вкусный шашлык или нежный гуляш? Но мясо, которое лежит у вас в холодильнике, достаточно жесткое? Есть много способов, которые помогут сделать его мягким, и затем приготовить очень вкусные мясные блюда.
Основных способов, которые помогут сделать мясо мягким перед готовкой, всего два: маринование и обмазывание.
Маринады
Фруктовый
Лучше всего в этом случае подойдет киви. Только фрукт должен быть сам мягкий и сочный. Для маринада киви натирают на терке, потом добавляют соль, молотый перец, сухой розмарин. Мясо маринуется в этой смеси полчаса. Затем его нужно вытащить и осушить салфетками. Такой маринад подойдет как для мяса на мангале, так и для готовки на сковороде и в духовке.
Лимонный сок
Традиционно мясо для шашлыка маринуют в уксусе. Гораздо лучше будет его заменить лимонным соком. Свежевыжатый сок стоит смешать с газированной водой (1:10) и замочить в этом растворе кусочки на несколько часов. Шашлык получится очень сочным. С этой же целью можно использовать гранатовый сок. Если мясо, которое нужно приготовить, старое и очень жесткое, лимонный сок стоит смешать с сырым яйцом и мариновать не менее 2 часов.
Кефир и минералка
Минеральная газированная вода сама по себе очень хорошо смягчает мясо, особенно кусочки для шашлыка. И при этом не перебивает вкус специй. Но также ее можно смешать с другими продуктами для получения более интересного вкуса. Хороший маринад образуется из минералки и кефира. Жидкости нужно взять в равных пропорциях и смешать с солью, перцем и сухими травами. Этого маринада хватит на 1 килограмм мяса. Кусочки перед готовкой нужно осушить салфеткой. Такой способ подойдет для свиной вырезки, говядины, птицы, бараньих стейков. А жарить такое мясо можно на сковороде, шампурах, гриле.
Вино и минералка
Хороший маринад получится также из смеси газировки и сухого белого вина. Для приготовления шашлыка в маринад нужно будет также добавить лук, но для стейков, котлет и отбивных лук не понадобится.
Алкоголь
Приготовить вкусный и сочный шашлык можно при помощи алкогольных напитков. Лучше взять вино или пиво. Маринуется мясо таким способом около полутора часов. Промывать от маринада кусочки не нужно. Для смягчения мяса можно использовать и водку, но ее лучше добавлять уже в процессе жарки. Или также ее можно смешать с соевым соусом. Такой маринад хорошо подходит для мяса, которое планируется жарить на сковороде. Особенно, к мясу птицы. Можно использовать соевый соус и сам по себе. В этом случае мясо будет не только мягким и вкусным, но еще и приобретет красивую коричневую корочку.
Квас
Один из лучших вариантов для маринада к свинине – это квас. Он не только размягчает кусочки, но и придает им приятный ржаной аромат. Только квас должен быть домашний либо качественный разливной. В маринад можно положить лук, перец, соль и немного меда.
Обмазывание
Лук
Сделает шашлык сочным обычный лук. Лук нужно порубить на кружочки и переложить им мясо, которое предварительно необходимо избавить от прожилок и других ненужных частей. Лук также можно натереть на терке и обмазать этой смесью мясо. Или приготовить луковый сок (на комбайне или блендере).
Горчица – также хороший смягчитель. Больше всего она подходит для приготовления отбивных и запекания. Кусочки необходимо тщательно смазать горчицей и продержать в полиэтиленовом пакете около часа. А затем тщательно промыть мясо от специи и просушить.
Крахмал
Сделать мясо мягким поможет обычный крахмал. Можно взять как кукурузный, так и картофельный. Мясо вымачивают в разведенном воде крахмале, и после этого оно получается сочным и с хрустящей корочкой.
Рекомендации по готовке
1) Чтобы отбивные получились сочными и красивыми, нужно обязательно избавиться от всех прожилок и соединительной ткани. Без этого приготовить мягкое мясо не получится.
2) Помогает размягчить мясо обычная сода. Для этого нужно во время тушения, варки или жарки добавить в блюдо половину чайной ложки соды. Мясо после приготовления будет легко отделяться от костей.
3) При жарке кусочки нужно выкладывать только на смазанную и раскаленную сковороду. Это позволит запечатать мясной сок внутри и не пересушить продукт.
4) Котлету и отбивную нужно переворачивать аккуратно, не прокалывая мясо. Чтобы также сохранить сок внутри. Проверять степень готовности нужно при помощи силиконовой лопатки, а не вилки. Если при надавливании появится сок приятного, не красного цвета, значит, блюдо готово.
5) Чтобы отварная говядина была мягкой и вкусной, ее нужно размораживать естественным путем, отправлять для варки в кипящую воду, 20 минут варить на сильном огне, а затем – 1,5 часа на слабом.