Что делать с мясом, чтобы в готовом виде оно было мягким

Основных способов, которые помогут сделать мясо мягким перед готовкой, всего два: маринование и обмазывание.

Маринады

Фруктовый

Лучше всего в этом случае подойдет киви. Только фрукт должен быть сам мягкий и сочный. Для маринада киви натирают на терке, потом добавляют соль, молотый перец, сухой розмарин. Мясо маринуется в этой смеси полчаса. Затем его нужно вытащить и осушить салфетками. Такой маринад подойдет как для мяса на мангале, так и для готовки на сковороде и в духовке.

Лимонный сок

Традиционно мясо для шашлыка маринуют в уксусе. Гораздо лучше будет его заменить лимонным соком. Свежевыжатый сок стоит смешать с газированной водой (1:10) и замочить в этом растворе кусочки на несколько часов. Шашлык получится очень сочным. С этой же целью можно использовать гранатовый сок. Если мясо, которое нужно приготовить, старое и очень жесткое, лимонный сок стоит смешать с сырым яйцом и мариновать не менее 2 часов.

Кефир и минералка

Минеральная газированная вода сама по себе очень хорошо смягчает мясо, особенно кусочки для шашлыка. И при этом не перебивает вкус специй. Но также ее можно смешать с другими продуктами для получения более интересного вкуса. Хороший маринад образуется из минералки и кефира. Жидкости нужно взять в равных пропорциях и смешать с солью, перцем и сухими травами. Этого маринада хватит на 1 килограмм мяса. Кусочки перед готовкой нужно осушить салфеткой. Такой способ подойдет для свиной вырезки, говядины, птицы, бараньих стейков. А жарить такое мясо можно на сковороде, шампурах, гриле.

Вино и минералка

Хороший маринад получится также из смеси газировки и сухого белого вина. Для приготовления шашлыка в маринад нужно будет также добавить лук, но для стейков, котлет и отбивных лук не понадобится.

Алкоголь

Приготовить вкусный и сочный шашлык можно при помощи алкогольных напитков. Лучше взять вино или пиво. Маринуется мясо таким способом около полутора часов. Промывать от маринада кусочки не нужно. Для смягчения мяса можно использовать и водку, но ее лучше добавлять уже в процессе жарки. Или также ее можно смешать с соевым соусом. Такой маринад хорошо подходит для мяса, которое планируется жарить на сковороде. Особенно, к мясу птицы. Можно использовать соевый соус и сам по себе. В этом случае мясо будет не только мягким и вкусным, но еще и приобретет красивую коричневую корочку.

Квас

Один из лучших вариантов для маринада к свинине – это квас. Он не только размягчает кусочки, но и придает им приятный ржаной аромат. Только квас должен быть домашний либо качественный разливной. В маринад можно положить лук, перец, соль и немного меда.

Обмазывание

Лук