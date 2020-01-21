Михаэль Шумахер очень изменился: нейрохирург рассказал о внешности и здоровье гонщика

Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер за шесть лет, прошедших после ужасного падения на горнолыжном склоне, очень изменился.
Об этом в интервью изданию Diario Uno рассказал известный итальянский хирург Никола Акчари. Специалист заявил, что поклонникам не стоит рассчитывать на то, что перед ними когда-либо появится прежний Шумахер, передает Joinfo.com.
Новости о состоянии Михаэля Шумахера
По словам врача, Михаэль, который долгие месяцы находился в состоянии глубокой комы, сейчас сильно отличается от того мужчины, которого мы видели на гоночной трассе.
«Михаэль все еще болен и находится в тяжелом состоянии. От него прежнего мало что осталось. Сейчас это мужчина с очень измененной и разрушенной органической, мышечной и скелетной структурой» – сказал врач, передает Daily Mail.
Эти высказывания Николы Акчари стали для фанатов легендарного спортсмена громом среди ясного неба. Особенно после того, как совсем недавно в Сети появлялись новости о том, что Шумахер идет на поправку и уже не находится в прежнем вегетативном состоянии.
Нарушила свое молчание и супруга спортсмена. Коринна Шумахер рассказала, что ее муж медленно, но уверенно выздоравливает в кругу родных и близких для него людей.
Неужели все это неправда, и Михаэль действительно никогда не станет прежним? Тем, кто переживает за состояние здоровья гонщика нужно дождаться официальных комментариев от членов его семьи. Если высказывания итальянского доктора не имеют ничего общего с действительностью, супруга Шумахера обязательно должна опровергнуть эти слухи!
Напомним, трагедия с Михаилом Шумахером произошла в декабре 2013 года. Катаясь с семьей на лыжах в Швейцарских Альпах, легенда автоспорта упал и получил тяжелую травму головы. Вот уже более шести лет спортсмен не появлялся на публике, а о состояние его здоровья ровным счетом ничего не известно. После спекуляции желтой прессы жена Шуми отказалась делиться информацией о происходящем с ее супругом.