Михаэль Шумахер очень изменился: нейрохирург рассказал о внешности и здоровье гонщика

Об этом в интервью изданию Diario Uno рассказал известный итальянский хирург Никола Акчари. Специалист заявил, что поклонникам не стоит рассчитывать на то, что перед ними когда-либо появится прежний Шумахер, передает Joinfo.com.

Новости о состоянии Михаэля Шумахера

По словам врача, Михаэль, который долгие месяцы находился в состоянии глубокой комы, сейчас сильно отличается от того мужчины, которого мы видели на гоночной трассе.

«Михаэль все еще болен и находится в тяжелом состоянии. От него прежнего мало что осталось. Сейчас это мужчина с очень измененной и разрушенной органической, мышечной и скелетной структурой» – сказал врач, передает Daily Mail.

Эти высказывания Николы Акчари стали для фанатов легендарного спортсмена громом среди ясного неба. Особенно после того, как совсем недавно в Сети появлялись новости о том, что Шумахер идет на поправку и уже не находится в прежнем вегетативном состоянии.

Нарушила свое молчание и супруга спортсмена. Коринна Шумахер рассказала, что ее муж медленно, но уверенно выздоравливает в кругу родных и близких для него людей.

Неужели все это неправда, и Михаэль действительно никогда не станет прежним? Тем, кто переживает за состояние здоровья гонщика нужно дождаться официальных комментариев от членов его семьи. Если высказывания итальянского доктора не имеют ничего общего с действительностью, супруга Шумахера обязательно должна опровергнуть эти слухи!