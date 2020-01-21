«Можно и без трусиков»: Варнава на качелях-шаре взволновала подписчиков

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик, на котором в черном платье качается на шаре, привязанном к стволу пальмы, на берегу океана, пишет Пятый канал.
Good Time Girl,
— озаглавила пост Екатерина Варнава, сопроводив его фрагментом одноименной песни Sofi Tukker.
Более чем шестимиллионная армия подписчиков знаменитости оценила видеоролик, оставив в комментариях множество комплиментов, посвященных ее стройным ногам. Некоторые поклонники Екатерины Варнавы осмелились предположить, что под нарядом актрисы отсутствует нижнее белье.
Кайфушница! Девочка на шаре,
Грация — чисто женская черта!
А у нее под платьем ничего нет?
Слушайте, с вашими ногами, красотой, балансом, талантом — можно и без трусиков,
Секси-красотка!
— пишут пользователи.