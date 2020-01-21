Вт, 21.01.2020
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«Можно и без трусиков»: Варнава на качелях-шаре взволновала подписчиков

Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик, на котором в черном платье качается на шаре, привязанном к стволу пальмы, на берегу океана, пишет Пятый канал.

Good Time Girl,

— озаглавила пост Екатерина Варнава, сопроводив его фрагментом одноименной песни Sofi Tukker.

Более чем шестимиллионная армия подписчиков знаменитости оценила видеоролик, оставив в комментариях множество комплиментов, посвященных ее стройным ногам. Некоторые поклонники Екатерины Варнавы осмелились предположить, что под нарядом актрисы отсутствует нижнее белье.

Кайфушница! Девочка на шаре,

Грация — чисто женская черта!

А у нее под платьем ничего нет?

Слушайте, с вашими ногами, красотой, балансом, талантом — можно и без трусиков,

Секси-красотка!

— пишут пользователи.

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