Пэрис Хилтон снимется в документальном фильме о своей жизни

В новом документальном фильме на Youtube «Это Пэрис» певица расскажет о созданном ей персонаже и раскроет новую информацию о себе, сообщает Joinfo.com. Об этом она рассказала во время дискуссии в зимнем пресс-туре Ассоциации телевизионных критиков в субботу, 18 января.

О чем будет предстоящий фильм?

Фильм обещает раскрыть секреты Пэрис, о которых она никогда не раскрывала раньше. Среди них – история травмы, которая еще не была обнародована.

Она призналась, что нервничала на сцене. Певица рассказала о том, что когда к ней впервые обратились с просьбой сделать документальный фильм, она даже не думала об этом. Тем не менее, Хилтон решилась на этот шаг.

«Иногда мне действительно становится одиноко. Я играю этого персонажа так долго. И даже снимаясь в этом фильме, я многое узнал о себе и о том, кто я на самом деле. Я хочу, чтобы мир увидел это, потому что есть много неправильных представлений. Меня судят по персонажу, которого я создала в начале своей карьеры», – говорит Пэрис.

Хилтон сказала, что этот проект полностью отличается от всего, что она когда-либо делала. В прошлом она всегда играла роль своего персонажа. Это началось после съемок фильма «Простая жизнь».

Мнение Пэрис Хилтон о фильме

Пэрис Хилтон призналась, что не понимает, насколько успешным будет шоу. Это значит, что ей придется продолжать играть этого персонажа снова и снова. Она также описала себя как застенчивого человека.

«Это очень эмоционально, это очень грубо, это очень подлинно, это в основном вся моя жизнь. Когда люди видят меня на красной дорожке, они видят очарование этого. Но в этом фильме я действительно обсуждаю вещи, которые никогда не обсуждала раньше. Они также показывают меня как деловую женщину: что я создала, и как усердно я работаю со своими империями. Люди действительно увидят, кто я на самом деле»