Фото: Андрей Кончаловский показал, как выглядел 63 года назад

Смотреть на старые снимки звезд всегда очень интересно. Фанаты с удивлением отмечают, как кардинально изменились или совсем не изменились их любимцы. Настоящий подарок для своих поклонников сделал Андрей Кончаловский, показав фото, датированное 1957 годом, рассказывает Joinfo.com.

Как в молодости выглядел Андрей Кончаловский?

Несмотря на уже преклонный возраст, муж Юлии Высоцкой много работает, дает интервью и активно ведет страничку в социальной сети Instagram. Один из недавних постов режиссера вызвал у поклонников волну ностальгии.

«Это на даче мы готовимся играть в пинг-понг. Я думаю, я еще студент консерватории. Все, что я могу сказать. Это, наверное, 57-й год» – подписал атмосферное черно-белое фото Андрей Сергеевич.

Со снимка на нас смотрит худощавый молодой человек с искринкой в глазах. Удивительно, но многие подписчики не узнали своего любимчика на старом фото.

Хотя по сути, Кончаловский не очень и изменился. Спустя более 63 лет с того момента, как было сделано фото, Андрей Сергеевич остается таким же подтянутым, как и в годы своей молодости. Разве что морщинки прибавились, и во взгляде появилась глубокая житейская мудрость.

82-летний Андрей Кончаловский пережил немало счастливых моментов и столкнулся с трудностями, справиться с которыми мог только сильный духом человек. В 2013 году, путешествуя по Франции, семья режиссера попала в страшное ДТП. Находившийся за рулем автомобиля Кончаловский, его жена и сын пострадали не сильно, а вот дочь Маша получила сложную травму головы. Вот уже в течение шести лет девочка находится в больнице, а о состоянии ее здоровья ходят самые нелепые слухи.