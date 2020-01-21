Из Таллинна в Милан – за 17 евро: Ryanair распродает миллион билетов по Европе

Цены на билеты из Таллинна начинаются от 9,99 евро.

Берлин - 9,99

Дюссельдорф - 14,99

Милан - 16,99

Эдинбург - 18,99

Лондон - 20,99

Дублин - 24,99

Мальта - 25,99

Пафос - 28,99

ФОТО: Скриншот с сайта Ryanair

Однако, если открывать страницу с ценами на билеты на конкретные даты, видно, что стоимость все-таки отличается. Например, на полет Таллинн - Милан есть всего один рейс по указанной в рекламной кампании цене с вылетом 4 февраля. В марте цены на билеты на этот маршрут начинаются с 29 евро, в апреле с 34 евро, в мае с 33 евро, а в июне можно улететь в Италию недешевле, чем за 49 евро.

ФОТО: Скриншот с сайта Ryanair

То же самое и с полетами в другие города. Например, на полеты в Берлин есть только два рейса в феврале по цене в 10 евро. В марте самый дешевый билет можно купить за 17 евро.

Если говорить о полете в Лондон, то указанной цены в 20,99 нет ни на один полет в указанный период. Самый дешевый билет на этот маршрут можно купить на вылет 31 марта за 17 евро. В остальные дни периода цены ничанаются от 22 евро.

В Дублин же самолеты Ryanair из Таллинна до апреля и вовсе не летают - в этом месяце можно купить билет за 25 евро только на один рейс. В мае самый дешевый билет обойдется в 30 евро, а в июне - 33 евро.

В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.