Из Таллинна в Милан – за 17 евро: Ryanair распродает миллион билетов по Европе

Ирландский лоукостер Ryanair объявил очередную масштабную распродажу – один миллион билетов по Европе авиакомпания продает со скидкой двадцать процентов. Даты для путешествий – с 1 февраля по 30 июня 2020-го года. Купить билеты по выгодной цене можно до 26 января. Об этом сообщают на официальном сайте перевозчика.
Цены на билеты из Таллинна начинаются от 9,99 евро.
Берлин - 9,99
Дюссельдорф - 14,99
Милан - 16,99
Эдинбург - 18,99
Лондон - 20,99
Дублин - 24,99
Мальта - 25,99
Пафос - 28,99
Однако, если открывать страницу с ценами на билеты на конкретные даты, видно, что стоимость все-таки отличается. Например, на полет Таллинн - Милан есть всего один рейс по указанной в рекламной кампании цене с вылетом 4 февраля. В марте цены на билеты на этот маршрут начинаются с 29 евро, в апреле с 34 евро, в мае с 33 евро, а в июне можно улететь в Италию недешевле, чем за 49 евро.
То же самое и с полетами в другие города. Например, на полеты в Берлин есть только два рейса в феврале по цене в 10 евро. В марте самый дешевый билет можно купить за 17 евро.
Если говорить о полете в Лондон, то указанной цены в 20,99 нет ни на один полет в указанный период. Самый дешевый билет на этот маршрут можно купить на вылет 31 марта за 17 евро. В остальные дни периода цены ничанаются от 22 евро.
В Дублин же самолеты Ryanair из Таллинна до апреля и вовсе не летают - в этом месяце можно купить билет за 25 евро только на один рейс. В мае самый дешевый билет обойдется в 30 евро, а в июне - 33 евро.
В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.
Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1984 году. Главный офис компании расположен в Дублине.