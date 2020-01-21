Вт, 21.01.2020
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«Немного пошло»: дочь Григория Лепса показала стройные ноги

Григорий и Ева Лепс

ФОТО: Скриншот с Instagram

Необычный пост разместила в Instagram младшая дочь Григория Лепса. Ева Лепсверидзе снялась, лежа в пустой ванне в коротком платье с блестками и массивных ботинках. Неизвестный фотограф запечатлел 18-летнюю девушку сверху. Так поклонники получили возможность рассмотреть ее обнаженные длинные ноги во всей красе, пишет Пятый канал.

Судя по странице Евы Лепс в Instagram, в этом же одеянии она встретила Новый год. Возможно, и фотосессия в ванне прошла в тот же период. Но фанаты посчитали, что она актуальна и теперь, в пору Крещения. Для многих из них ванна, пусть и без воды — подходящая альтернатива купанию в ледяной проруби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Евочка, солнышко, ты ли это?

Честно, не очень, но это мое мнение;

Очень даже мило, ну, и немного пошло;

Правильно! На Крещение вместо ледяной проруби лучше нырнуть в теплую ванну!

Детка ты космос,

— прокомментировали снимки фанаты.

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