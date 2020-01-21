«Немного пошло»: дочь Григория Лепса показала стройные ноги

Необычный пост разместила в Instagram младшая дочь Григория Лепса. Ева Лепсверидзе снялась, лежа в пустой ванне в коротком платье с блестками и массивных ботинках. Неизвестный фотограф запечатлел 18-летнюю девушку сверху. Так поклонники получили возможность рассмотреть ее обнаженные длинные ноги во всей красе, пишет Пятый канал.
Судя по странице Евы Лепс в Instagram, в этом же одеянии она встретила Новый год. Возможно, и фотосессия в ванне прошла в тот же период. Но фанаты посчитали, что она актуальна и теперь, в пору Крещения. Для многих из них ванна, пусть и без воды — подходящая альтернатива купанию в ледяной проруби.
Евочка, солнышко, ты ли это?
Честно, не очень, но это мое мнение;
Очень даже мило, ну, и немного пошло;
Правильно! На Крещение вместо ледяной проруби лучше нырнуть в теплую ванну!
Детка ты космос,
— прокомментировали снимки фанаты.