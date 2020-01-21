«Немного пошло»: дочь Григория Лепса показала стройные ноги

Судя по странице Евы Лепс в Instagram, в этом же одеянии она встретила Новый год. Возможно, и фотосессия в ванне прошла в тот же период. Но фанаты посчитали, что она актуальна и теперь, в пору Крещения. Для многих из них ванна, пусть и без воды — подходящая альтернатива купанию в ледяной проруби.