Мадонна отменила восьмой концерт подряд

Американская поп-певица Мадонна восьмой раз подряд отменила концерт, который должен был состояться 19 января в Лиссабоне. Певица извинилась перед фанатами, но ее поступок вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей.

Обладатели билетов получили уведомление о том, что выступление не состоится, примерно за 45 минут до начала концерта. В то же время The Independent со ссылкой на команду певицы сообщила, что извещение пришло за два с половиной часа.

— Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, что мне пришлось отменить концерт, но я должна прислушаться к моему телу и отдохнуть. Я скрестила пальцы, чтобы мы увиделись во вторник, — написала Мадонна в Instagram.