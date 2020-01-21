Какие алименты будет платить дочери Иван Телегин после развода с Пелагеей?

Несмотря на скандальную причину разрыва — по слухам, это измена Ивана Телегина, — паре удалось расстаться мирно. По крайней мере, бывшие не стали поливать друг друга грязью. «Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну и жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей!» — сообщила 33-летняя артистка в личном блоге.

Впереди у супругов раздел имущества. Уже известно, что Иван оставит жене и дочери четырехэтажный дом в Подмосковье, который куплен за 75 миллионов рублей (1 087 000 евро по сегодняшнему курсу) сразу после женитьбы. Апартаменты еще не обустроены до конца и требуют немалых вложений, но эти хлопоты лягут уже на хрупкие плечи Пелагеи.

Впрочем, артистка и без того не нуждалась в жилье. У нее есть три элитные квартиры в Москве. В 2016-м артистка заработала 55 миллионов рублей (797 000 евро). Каждое участие в очередном сезоне шоу «Голос» делало блондинку богаче на 3,5 миллиона (51 000 евро). Кроме того, певица — частый гость на корпоративах. Одно приглашение звезды на мероприятие обходится заказчику в 3 миллиона (43 500 евро).

27-летний Телегин может похвастаться более внушительными доходами. За сезон он, по сообщению «Экспресс-газеты», получает 80 миллионов рублей (1 160 000 евро). То есть месячный заработок спортсмена составляет около 8 миллионов (116 000 евро). Соответственно, если Пелагея подаст на алименты через суд, то, согласно ст. 81 Семейного кодекса РФ, их размер составит порядка 2 миллионов (29 000 евро).