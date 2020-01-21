Вт, 21.01.2020
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Фанаты в восторге от откровенного декольте Глюкозы

Глюкоза

ФОТО: Промо

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала новый пикантный снимок в своем Instagram, сообщает Пятый канал.

На фото звезда позирует в сверкающем серебристом наряде с крайне глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышные формы.

Несмотря на то что звезда нередко балует своих подписчиков пикантными кадрами, каждый из них вызывает у фанатов бурю эмоций. Они восхищаются красотой 33-летней артистки, ее безупречной фигурой и не могут устоять перед обаянием и шармом, которое исходит от Глюкозы. По мнению фолловеров, с годами поп-дива становится только краше.

Глюкоза

ФОТО: Instagram

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