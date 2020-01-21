Фанаты в восторге от откровенного декольте Глюкозы

Несмотря на то что звезда нередко балует своих подписчиков пикантными кадрами, каждый из них вызывает у фанатов бурю эмоций. Они восхищаются красотой 33-летней артистки, ее безупречной фигурой и не могут устоять перед обаянием и шармом, которое исходит от Глюкозы. По мнению фолловеров, с годами поп-дива становится только краше.