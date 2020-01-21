Гороскоп на 21 января: Девы окунутся в творчество, а Рыбам придется решать домашние проблемы

Овен

На вас вдруг нападет приступ трудоголизма, и вы будете способны отработать целый день даже без перерыва.

Телец

Прислушайтесь к совету коллег – он может оказаться полезным и значительно упростит вашу задачу.

Близнецы

В этот день вам придется разобраться со всеми проблемами в очень сжатый период. Постарайтесь все успеть.

Рак

Не стоит брать на себя решение чужих проблем, потому что вы не дождетесь ни поощрения, ни благодарности.

Лев

Прислушивайтесь к мнению окружающих и не полагайтесь исключительно на свои силы – вы можете ошибаться.

Дева

Велика вероятность, что ваша работа станет более интересной, разнообразной и творческой – это вас порадует.

Весы

Старайтесь не сорить деньгами и не совершать ненужных покупок. Лучше отложите часть своих сбережений.

Скорпион

Чем оригинальнее будет метод решения возникших проблем, тем выше ваши шансы на успех в этот день, пишет «Сегодня».

Стрелец

Вы сумеете удачно уладить конфликт, возникший в коллективе, и при этом ни с кем не испортите отношения.

Козерог

Будьте готовы к тому, что на вас свалится лавина рабочих задач. Но вам хватит сил и терпения со всем справиться.

Водолей

Постарайтесь сконцентрироваться на рабочих вопросах и делах, не отвлекаясь на посторонние мысли и разговоры.

Рыбы