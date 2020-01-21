Гороскоп на 21 января: Девы окунутся в творчество, а Рыбам придется решать домашние проблемы

До новолуния и окончания периода убывающей луны остались считаные дни, и в сегодняшний 27-й лунный день большинство людей чувствуют себя не очень энергично, но благостно. Сегодня рекомендуется как можно меньше смотреться в зеркало. Считается, что от этого может появиться чувство неполноценности. Все начинания отложите до конца недели, а пока направьте усилия на успешное завершение текущих дел.
Овен
На вас вдруг нападет приступ трудоголизма, и вы будете способны отработать целый день даже без перерыва.
Телец
Прислушайтесь к совету коллег – он может оказаться полезным и значительно упростит вашу задачу.
Близнецы
В этот день вам придется разобраться со всеми проблемами в очень сжатый период. Постарайтесь все успеть.
Не стоит брать на себя решение чужих проблем, потому что вы не дождетесь ни поощрения, ни благодарности.
Лев
Прислушивайтесь к мнению окружающих и не полагайтесь исключительно на свои силы – вы можете ошибаться.
Дева
Велика вероятность, что ваша работа станет более интересной, разнообразной и творческой – это вас порадует.
Весы
Старайтесь не сорить деньгами и не совершать ненужных покупок. Лучше отложите часть своих сбережений.
Скорпион
Стрелец
Вы сумеете удачно уладить конфликт, возникший в коллективе, и при этом ни с кем не испортите отношения.
Козерог
Будьте готовы к тому, что на вас свалится лавина рабочих задач. Но вам хватит сил и терпения со всем справиться.
Водолей
Постарайтесь сконцентрироваться на рабочих вопросах и делах, не отвлекаясь на посторонние мысли и разговоры.
Рыбы
Этот день благоприятен для решения тех домашних проблем, которые кроме вас никто осилить не сможет.